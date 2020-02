Jorge Jesus se encontra com Bolsonaro e deixa torcida do Fla dividida nas redes

O técnico do Flamengo postou uma foto de seu encontro com o presidente da República

Após conquistar o título da Recopa do Brasil no domingo (16), Jorge Jesus postou uma foto ao lado do Presidente Jair Bolsonaro, com quem teve um encontro nesta segunda-feira (17). Além dele, Rodolfo Landim e outros membros da diretoria do também estiveram no encontro, que teve ainda a presença do Ministro Paulo Guedes.

Nas redes sociais, principalmente nos comentários da publicação de Jesus, a torcida se manifestou sobre o encontro entres os dois.

UMA PARTE DA TORCIDA CRITICOU O TÉCNICO

"Mancada mister, deveria saber que esse verme destoa totalmente da maioria da torcida rubro-negras!"

"perdi 90% da admiração que eu tinha. Posar em foto com um lixo desses..."

MAS TEVE GENTE QUE GOSTOU DO ENCONTRO

"Excelente, Mister! Presidente que está fazendo história no !!"

"DOIS MITOS JUNTOS"

ALGUNS FICARAM COM MEDO DE DAR AZAR

"Zicou o Flamengo"

TEVE GENTE QUE MANDOU ELE VOLTAR PARA PORTUGAL

"Agora volta pra e aproveita que to bonzinho e não te mandei pra aquele outro lugar!"

TEVE GENTE COMPRANDO A FOTO COM O WILLIAN ARÃO

"boa foto , Mister sabe o que faz... Isso é igual época do Arão, muitos não conseguiram perceber, mas a experiência Mister permitiu ver que Arão era fundamental p O FLa jogando diferente... Avante Fla!!! Avante Brasil!!!"

TEVE GENTE QUE FINGIU QUE NEM VIU

"Vou simplesmente fingir que não vi... deve ter ganho algo para tirar e se orgulhar dessa foto"

TEVE GENTE DANDO DICAS

"Fla é time do povão! Essa gang aí quer distância do povo! Fla é festa na favela, esses metralham a favela! Entra nessa não mister!"

"esses caras estão querendo fazer nome usando seu prestígio. Eles não são boa gente."