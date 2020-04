Renovação de Jorge Jesus: 'Flamengo vai fazer a parte dele', diz Braz

Vice-presidente do clube carioca abordou a situação contratual do treinador português

O real pode acabar atrapalhando a permanência de Jorge Jesus no . Com a moeda brasileira atingindo o seu valor mais baixo dos últimos 11 anos, a renovação do técnico português pode ficar ainda mais difícil para o clube carioca.

Em declarações ao canal do Flamengo, Marco Braz, vice-presidente do clube, admitiu que a desvalorização do real diante do euro pode atrapalhar as negociações e avisou que o português precisa entender a situação.

"O presidente Landim já autorizou, vamos conversar com calma, mas aconteceu esta situação no mundo. O euro está mais de R$ 6 e estamos analisando várias situações. Vamos fazer a nossa parte, mas dependemos também de Jorge Jesus, dele entender o momento, a situação que existe, sem perder o reconhecimento. Não é uma situação fácil, nem tranquila, mas acredito que vai dar tudo certo", disse.

Mais times

O dirigente ainda revelou que o técnico irá retornar ao no próximo dia 1º de maio, após ter viajado para no fim de março, uma vez que as competições no Brasil foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus.

Mais artigos abaixo

"O Jorge vai chegar no dia 1º à noite. Vamos conversar com ele, ver a programação de treinos e regressaremos dois dias depois se tivermos autorização das autoridades", apontou.

O Flamengo, com Jorge Jesus, conquistou o Campeonato Brasileiro, a , a , a Supertaça do Brasil, além de ter sido finalista do , quando acabou derrotado pelo .