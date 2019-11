Jorge Jesus pode ganhar cerca de 2 milhões de euros por metas atingidas

Premiações pelos eventuais títulos do Brasileirão e da Libertadores chegam a mais de R$ 9 milhões para o português

Jorge Jesus pode abocanhar aproximadamente 2 milhões de euros (R$ 9,2 milhões) com os eventuais títulos do Brasileirão e da Libertadores. A Goal apurou que, no contrato assinado com o em junho deste ano, o treinador português acertou as seguintes premiações: cerca de 800 mil euros (R$ 3,7 milhões) na competição nacional e 1,2 milhão de euros (R$ 5,5 milhões) na sul-americana.

De acordo com as contas do clube carioca, R$ 125 milhões é o valor total que vai ser embolsado com as duas conquistas (sem o acréscimo de bonificações de patrocinadores), sendo que metade deste montante (R$ 62,5 milhões) está reservado para jogadores, funcionários e membros do departamento de futebol.

No acumulado, a contar todos os jogos e a taça levantada, o Brasileirão equivale a R$ 33 milhões de reais, enquanto a Libertadores, 22 milhões de dólares (R$ 92 milhões).