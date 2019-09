Jorge Jesus, o técnico que faltou para Bruno Henrique antes de ir à Alemanha

O brasileiro não teve boa passagem no Wolfsburg, da Alemanha, e atribuiu a marca a falta de uma filosofia europeia na carreira até então

Recém-convocado por Tite para a seleção brasileira, Bruno Henrique vive grande fase no . Mas o jogador que já teve passagens por times brasileiros como , e nem sempre viveu bons momentos na carreira profissional, em especial, durante o tempo na Europa, no , da .

Com breve passagem na equipe alemã, Bruno Henrique realizou 17 partidas e não marcou nenhum gol. A campanha apagada poderia ter sido evitada caso o atleta tivesse tido algum tipo de convivência com um técnico europeu, segundo o próprio Bruno Henrique afirmou nesta segunda-feira (02), durante entrevista coletiva, em Miami, local onde está concentrado com a seleção.

O convívio com o atual técnico do Flamengo, Jorge Jesus, tem sido positivo ao jogador. Ainda assim, um dos destaques do ataque Rubro-Negro, com dez gols em 26 jogos, Bruno Henrique lamentou não ter tido uma filosofia europeia antes de deixar o Goiás para jogar no Wolfsburg: “Se eu tivesse um treinador europeu, antes de eu ir para a Alemanha, acho que minha vida na Europa teria sido diferente”.



(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

Na Alemanha, Bruno Henrique não chegou a contribuir o esperado com o time da . Porém, no Flamengo, as atuações chamaram à atenção de Tite que o convocou para os amistosos do contra a e , em 06 e 11 de setembro, respectivamente. De acordo com o atacante, muito da evolução é mérito do treinador português.

“O Jorge Jesus é um cara intenso, cobra de todos, mas também conversa, mostra o caminho, e isso é nítido no futebol que o Flamengo está jogando. Não só eu, mas todos os jogadores, o Flamengo está jogando um futebol bonito. Ele é um treinador que ajuda os jogadores a evoluir, e isso ele está mostrando. Eu sou a prova viva disso, estou jogando bem, fazendo um bom trabalho e já fui convocado para a seleção. É isso, saber e entender a filosofia dele. Eu sou um cara que gosto muito de aprender as coisas, e essa evolução minha foi isso: aprender”.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho após a saída de Abel Braga do comando da equipe. Desde então, assumiu a liderança do Brasileirão e a vaga às semifinais da Libertadores.