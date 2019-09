Gabigol, Bruno Henrique e mais: 5 fatos incríveis sobre o ataque do Flamengo

Confira algumas curiosidades que ajudam a ilustrar o tamanho do poderio ofensivo do Rubro-Negro no Brasileirão 2019

Líder do Campeonato Brasileiro após 17 rodadas, o bateu o Palmeira por 3 a 0 no domingo (01). Ganhou e encantou. De novo. Em sua entrevista coletiva, ao falar sobre a atuação de seus jogadores de ataque, o técnico Jorge Jesus disse que a tendência é ainda melhorar, mas os números já são assustadores. Confira abaixo!

Artilharia com folga

Gabigol tem quase o dobro de gols em relação aos outros postulantes: chegou a 14 tentos marcados, seis a mais em relação aos vice-artilheiros.

Gabigol + Bruno Henrique: melhores do que 14 times

Juntos, a dupla de ataque do Flamengo já marcou 21 gols. Isso sem contar as assistências de cada um. De qualquer forma, o número de bolas nas redes somadas pelos camisas 9 e 27 supera ao de 13 equipes participantes deste Brasileirão.

Tirando o Flamengo, por razões, óbvias, os únicos times que fizeram mais gols do que o somatório da dupla Bruno Henrique/Gabigol foram: (29), (24), (24), (22). (21) e Inter (21) não fizeram menos.

Sim, os dois atacantes do Flamengo fizeram mais gols do que os rivais (16), (16) e (19).

Gabigol, média maior ao recorde vigente

Com 14 gols em 13 jogos disputados, Gabriel Barbosa faz, em média, um por jogo. Esta média é superior a de Washington “Coração Valente” no Brasileirão de 2004. Naquele ano, o então jogador do Athletico faria 34 tentos em 38 partidas (0,8 por partida), o maior número de bolas nas redes no Brasileirão de pontos corridos.

Desde a chegada de JJ, ataque ficou duas vezes melhor

Com o treinador português, o Flamengo quase dobrou o seu aproveitamento em gols.

Treinador Finalizações a gol Gols Jogos Jorge Jesus 49 23 8 Abel Braga 32 11 6 Marcelo Salles (interino) 21 4 3

Arrascaeta, quem mais converte em gols

Na comparação com os jogadores que fizeram um mínimo de quatro gols no Brasileirão, Giorgian De Arrascaeta é, além de líder em assistências (7), quem tem o melhor aproveitamento em tentativas que terminam no fundo das redes: 36% de todas suas finalizações terminam em gols.