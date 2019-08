Renato devolve provocação a Jesus: "Grêmio joga bonito há mais tempo"

O treinador gremista ainda lembrou que sua equipe não foi montada com os mesmos recursos financeiros que teve o Flamengo

Após o empate sem gols contra o , neste sábado (31), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho não deixou de falar sobre a Libertadores da América.

O treinador, que pôs em campo um time misto contra os paulistas, foi perguntado sobre a frase dita por Jorge Jesus, dizendo que o possui um jogo mais bonito em relação ao , e respondeu com uma provocação ao português.

"Flamengo joga um futebol bonito sim, joga há pouco tempo. O Grêmio joga há três anos. Confronto de grandes equipes, o que tem diferença é a balança financeiramente. Dinheiro não ganha jogo, em campo são 11 contra 11. Respeito, tenho admiração pela torcida do Flamengo. O que eu posso falar para o Flamengo é isso. Tenho respeito. O que passar é o grande favorito para conquistar a Libertadores”, disse para o Premiere FC.

"Eu vi da boca dele (Jorge Jesus) que o Flamengo o melhor porque está em primeiro lugar. Se perde o primeiro lugar não vai ter o melhor futebol? Se o Grêmio me der R$ 160 milhões para contratar, eu vou montar uma seleção. Eu vou ser obrigado a jogar o melhor futebol e ganhar. O Grêmio não gastou nem R$ 10 milhões. O Grêmio revela jogadores e chega em todas as competições com o trabalho de revelar jogadores", finalizou.