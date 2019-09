Gabigol decide pelo Flamengo contra o Palmeiras e prova o óbvio: vive o seu auge

O atacante tem quase o dobro dos gols em relação aos vice-artilheiros do Brasileirão, onde possui média superior a um tento por partida

O não tomou conhecimento do , neste domingo (01), e deu um show para a sua torcida contra o Alviverde, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro:3 a 0, fora o baile. Em absolutamente nenhum momento a equipe de Jorge Jesus se complicou dentro do Maracanã, e vários são os motivos. Mas se não fosse mais uma exibição decisiva de Gabigol, a história poderia ter sido diferente.

O atacante abriu o placar logo aos 11 minutos, aproveitando belo passe de Arrascaeta, que ainda no primeiro tempo aumentou para 2 a 0. O terceiro tento, que sacramentou de vez a vitória e recolocou o Flamengo na liderança do Brasileirão – com os mesmos 36 pontos do , mas com vantagem no saldo de gols – veio em pênalti convertido por Gabriel. Ao estufar as redes pela 28ª vez nesta temporada 2019, o atacante carimbou oficialmente o óbvio: vive a sua melhor fase.

A melhor temporada goleadora de Gabigol havia sido 2018, quando fez 27 tentos pelo Santos em 52 partidas. O camisa 9 superou esta marca neste domingo (01), com 14 jogos a menos. Ter atingido o recorde contra o Palmeiras também é emblemático: apesar de viver a sua pior fase desde o retorno de Felipão ao Alviverde, antes do confronto o seguia demonstrando o melhor aproveitamento defensivo do – considerando todas as competições, segundo o Futdados tinha média de sofrer 0,49 tentos. Foi a primeira vez desde o fim de 2017 que o Palmeiras sofreu três gols em um jogo. Só que nada parece capaz de frear esta versão do Fla.

Com dois de #GabiShow e um de Arrascaeta, Mengão vence o Palmeiras, pelo Brasileiro, por 3 a 0 no Maraca lotado e faz a alegria da Nação!🙅🏻‍♂️🔴⚫️ pic.twitter.com/iZsSJnZBJA — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2019

A vitória maiúscula veio, mais uma vez, graças a todo o desempenho da equipe, com destaques maiores também para Arrascaeta e Bruno Henrique. Gabriel Barbosa, contudo, foi o nome do jogo. Neste Brasileirão, o atacante ocupa de forma isolada a artilharia: 14 gols em 13 partidas disputadas, média superior a um por encontro (e quase o dobro em relação aos oito de quem está atrás na disputa). Como diz o recado cada vez mais comum nos jogos do , hoje também foi dia de gol de Gabigol.