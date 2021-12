"Jorge Jesus está acabando com Everton no Benfica": a acusação do empresário de Cebolinha

Apesar de ter conseguido a classificação para as oitavas de final da Champions League, em um grupo que contava com Bayern e Barcelona, a relação entre Benfica e Jorge Jesus segue tensa sob o ponto de vista das críticas da torcida. Só que agora a insatisfação ligada a um dos jogadores do elenco treinado pelo português, que segue na mira do Flamengo, deu ainda mais peso a todo este contexto.

Empresário de Everton Cebolinha, Márcio Cruz concedeu entrevista para o jornal português Record e não poupou críticas em relação a Jorge Jesus. Inclusive, o agente chegou a ameaçar tirar o ex-gremista do Benfica caso a situação não mude. As principais queixas são direcionadas à função defensiva que vem sendo pedida do atacante, que também tem atuado como ala e não tem agradado os adeptos benfiquistas.

“Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para o colocar na posição dele, então não o ponha como ala”, disse Márcio Cruz. “Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando, ele (Jorge Jesus) o tira do time”, completou.

Everton chegou ao Benfica para a temporada 2020/21 a pedido de Jorge Jesus. Desde então, o brasileiro disputou um total de 73 jogos, sendo titular apenas em 49 destas partidas, e marcou 12 gols. Everton ainda não conquistou títulos com a camisa dos Encarnados. O vínculo com o clube português é válido até 2025.