Jorge Jesus despista sobre futuro e foca na Champions: 'Se o Benfica passar é um marco na minha história'

S e Jorge Jesus não passa por seus melhores dias desde que trocou um Flamengo campeão brasileiro e da Libertadores pelo Benfica, o treinador busca ver o lado bom em seu momento no gigante português.

Falando com o Record, Jesus lembrou que o Barça vem chegando pelo menos até as oitavas da Champions League nas últimas 18 temporadas, e que o feito de deixar os catalães de fora do mata-mata poderia ser um marco em sua carreira.





Mais artigos abaixo

“É um objetivo que todos nós estávamos à espera de eliminar o Bayern Munique ou Barcelona para passarmos… Vamos ser realistas. Se o Benfica conseguir passar esta fase, é um marco muito importante na minha história como treinador: deixar uma equipa como o Barcelona de fora. Há 18 anos seguidos que o Barcelona não fica fora das oitavas. Isso não é um sinal de responsabilidade mas é um objetivo".





Embora pregue concentração total na Champions para avançar, Jesus também é assunto no futebol brasileiro. Com a queda de Renato Gaúcho após a derrota na final da Copa Libertadores para o Palmeiras, o Flamengo monitora o mercado em busca de um substituto, e vê no português o nome ideal.

Apesar de já pensar em Barcelona e Bayern, o Benfica tem como próximo desafio o Dinamo, lanterna eliminado do grupo E da Liga dos Campeões. Os portugueses, além de vencer, contam com uma derrota ou empate do Barcelona para seguir.