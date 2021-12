Jorge Jesus aguarda proposta oficial do Flamengo para avaliar possível retorno

Em momento delicado no Benfica, Jorge Jesus acompanha de perto o interesse do Flamengo em seu retorno e aguarda uma proposta oficial do time carioca. Conforme trouxe a Goal, o rubro-negro tem o retorno do técnico campeão Brasileiro e da Copa Libertadores de 2019 em pauta.

A situação de JJ no Benfica está cada vez mais complicada. O treinador não teve um retorno conforme o esperado. Além de problemas políticos do clube português, os resultados em campo não foram satisfatórios e, entre os torcedores, sua volta nunca foi unanimidade.

Na última sexta-feira (3), na derrota por 3 a 1 para o Sporting, no estádio da Luz, torcedores fizeram coro pela sua saída do clube. Nas redes sociais, volta e meia há manifestações de benfiquistas pedindo a demissão do treinador.

Segundo uma fonte da Goal, Jorge Jesus está incomodado com a pressão no Benfica porque não se sente querido. Vaidoso, ele gosta de ser bajulado e reconhecido. Apesar disso, no entanto, a mesma fonte diz que o comandante não vai pedir demissão, pelo menos não neste momento, mas que só poderá avaliar alguma coisa, caso receba uma proposta oficial do Flamengo, o que ainda não aconteceu.

Na cabeça do treinador, não há como avançar em qualquer situação sem uma proposta formalizada na mesa. Além disso, ele vem recebendo sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, mas dará preferência ao Flamengo.

Nesta quarta-feira (08), o Benfica joga a vida na Champions League contra o Dínamo de Kiev de olho na classificação para as oitavas de final. O time de JJ, que poderia ter eliminado o Barcelona na última rodada, agora precisa torcer também contra o time catalão, que enfrenta o Bayern de Munique.

Uma desclassificação do Benfica aumentaria a pressão em cima de Jorge Jesus, tanto internamente, quanto externamente com os torcedores. Mas uma classificação, esfriaria o possível retorno ao Flamengo de maneira imedita.

No último sábado, após Rodolfo Landim ser reeleito presidente, o vice de futebol, Marcos Braz, falou com a impresa e confirmou o interesse no retorno do comandante.

"(Jorge Jesus) não é um plano, é uma opção. O que eu estou falando é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos, contra Santos e Atlético-GO. Eu vou estar lá, como em todos os jogos. Após isso a gente vai se mexendo no mercado. Mas não tem ninguém mapeando, nenhum agente mapeando nada no mercado. Quem está vendo e mapeando quem pode de fato treinar o Flamengo é o departamento de futebol do Flamengo".

Apesar de Jorge Jesus ser o preferido da diretoria do Flamengo, o técnico não é o único no radar do clube, que tem Gallardo na mira, Valverde e Carvalhal, correndo por fora. Andréas Villas-Boas, que estava na lista, já descartou assumir um clube na América do Sul.