Jorge Jesus, de 65 anos, testa positivo para coronavírus e aguarda contraprova

Treinador, assim como todo o elenco, passou pelo exame na sexta-feira; as atividades do clube estão suspensas pelo período de sete dias

Depois do Vice-Presidente de Consulados e Embaixadas do , Maurício Gomes de Mattos, contrair coronavírus, todos os jogadores e a comissão técnica, que tiveram contato com o mandatário, passaram pelo exame na última sexta-feira(13). Nesta segunda(16), o clube informou que o treinador Jorge Jesus, de 65 anos, testou positivo e aguarda a contraprova do exame.

Em nota oficial, o Flamengo explicou que o primeiro teste no português deu positivo fraco ou inconclusivo, submetido a novos testes, o clube também informou que ele está com o quadro de saúde estável e sob os cuidados do departamento médico. Abaixo, segue parte da nota oficial:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.



O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.



O Flamengo também confirmou que os exames dos atletas e dos demais membros da comissão técnica testaram negativo. Pela manhã, em reunião na FFERJ, o presidente Rodoldo Landim, e o vice de futebol, Marcos Braz, informaram aos jornalistas que seus exames também negativaram.

A notícia do primeiro teste de Jorge Jesus vem logo no dia em que o treinador perdeu um amigo por conta da doença. Veríssimo, com quem Jorge Jesus trabalhou em Portugal, foi o primeiro caso de coronavírus que veio a óbito no país lusitano.

No último sábado(21), depois da vitória sobre a Portuguesa, ele fez um apelo para que as competições fossem parasalidas e que os brasileiros levassem a sério a luta contra o vírus.

(Foto: Getty Images)

Para ajudar a conter o avanço do coronavírus, a CBF determinou a suspensão de todas as competições comandadas pela entidade. A FFERJ, responsável pelo estadual, também suspendeu o torneio pelo período de 15 dias.