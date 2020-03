Amigo de Jorge Jesus é a primeira vítima fatal do coronavírus em Portugal

Mário Veríssimo, de 80 anos, havia trabalhado durante anos com JJ no tradicional Estrela da Amadora

Mário Veríssimo, amigo do treinador Jorge Jesus, é a primeira vítima fatal causada pelo COVID-19 em . O caso foi anunciado nesta segunda-feira à tarde por Marta Temido, Ministra da Saúde, que revelou ainda a existência de mais 331 infectados e três recuperados no país.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

A morte de Veríssimo, que tinha 80 anos e trabalhou durante várias temporadas ao lado de JJ no tradicional Estrela do Amadora, teve também como causa oficial "várias patologias associadas" ao novo coronavírus. Ele estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Mais times

No último sábado, logo após a vitória por 2 a 1 do em cima da Portuguesa, pela , Jorge Jesus, vale lembrar, lamentou publicamente o grave quadro de saúde do velho amigo.