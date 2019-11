Jorge Jesus: a detalhes de ser o melhor técnico do Flamengo no Brasileirão

O português está a uma vitória (ou dois empates) de ter o melhor aproveitamento em uma única campanha

Como se não bastasse ter entrado na história como campeão da Libertadores pelo Flamengo, sendo o segundo europeu a ter comandando um time rumo à máxima glória continental, Jorge Jesus também pôde comemorar o título brasileiro logo em sua primeira tentativa.

A campanha do foi irrepreensível, especialmente após a chegada do português. Sob o seu comando, o somou 20 vitórias e quatro empates em 25 partidas no principal certame nacional. O título foi confirmado matematicamente com quatro rodadas de antecedência, igualando os recordes de São Paulo (2007) e Cruzeiro (2013) nos pontos corridos.

Jorge Jesus hoje tem um aproveitamento de 85% no Brasileirão pelo Flamengo. É um número gigante e expressivo. Na história do Rubro-Negro em Campeonatos Brasileiros, o treinador com melhor aproveitamento em uma única campanha é Cláudio Coutinho, ídolo do clube que teve participação vital nas glórias dos anos 70 e 80.

Em 1976 e 1980 (quando o Fla conquistou o seu primeiro Brasileirão), Coutinho teve aproveitamento de 77%. É o maior até hoje.

Dez anos depois, minha taça vai novamente pra Gávea! Alô, Fla Memória! Parabéns, @flamengo! pic.twitter.com/LpSNVpf7jf — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 24, 2019

Se o Flamengo for derrotado em todas as quatro rodadas restantes, Jorge Jesus chegará a 76%; caso some apenas um ponto, iguala a marca histórica e precisa de apenas dois empates para ultrapassar Coutinho com 78%.

Ou seja: com dois empates ou apenas uma vitória (79%) nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, Jorge Jesus pode seguir a fazer história. O Flamengo vive um momento único.