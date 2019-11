Flamengo é o campeão brasileiro de 2019 e iguala Santos de Pelé

A equipe de Jorge Jesus garantiu o triunfo nacional neste domingo (24), ainda em meio às festas pela Libertadores

O nem precisou entrar em campo para garantir, agora oficialmente, o título brasileiro de 2019. Ainda na ressaca do título da Libertadores da América, o unificou as festas neste domingo (24) ao garantir pela sétima vez um Brasileirão.

A conquista foi matematicamente oficializada pela vitória por 2 a 1 do sobre o , pela 34ª rodada. Desta forma, nenhum time tem condições de alcançar a equipe carioca até o término da competição.

Além de ter igualado (2013) e (2007) como campeões brasileiros com maior número de rodadas antecipadas, o tamanho do feito deste Flamengo de 2019 pode ser dimensionado em dois pontos.

O conjunto de Jorge Jesus somou o terceiro título na temporada (estadual, Libertadores e Brasileiro), igualando a temporada mais vitoriosa na história do Flamengo, que em 1981 levantou as taças do , Libertadores e Mundial.

Espero que vocês tenham guardado energia, Nação. Porque o @flamengo é o meu campeão desse ano! Vai (re)começar a festa... pic.twitter.com/mPFzy2XkJA — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 24, 2019

Além disso, este Flamengo igualou marca que apenas o havia conseguido no : ser campeão brasileiro e da Libertadores em um mesmo ano.

Tanto em 1962 quanto 1963, o foi campeão da Taça Brasil, considerado oficialmente como Campeonato Brasileiro, e a Libertadores.

Agora o Rubro-Negro busca igualar a temporada perfeita do Santos em 1962, quando o esquadrão de Pelé ganhou estadual, brasileiro, Libertadores e Mundial.