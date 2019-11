Quais times conquistaram o Brasileirão com maior antecedência?

São Paulo e Cruzeiro são os recordistas, mas o Flamengo de Jorge Jesus está muito perto de igualar

Na 17º edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, a rivalidade e a tradição da competição aumentam ano após ano, e com as principais equipes do país na elite do futebol nacional, a dificuldade em levantar a taça se tornou cada vez mais complicada, ainda mais com possíveis rodadas de antecedência.

O está a detalhes de confirmar o título, com quatro rodadas de antecedência, e igualar os feitos do em 2007 e o de 2013.

Confia, abaixo, o ranking feito pela Goal sobre os campeões brasileiros - vale destacar que a competição nacional começou a ser disputada com 38 rodadas a partir de 2006. Até então, o torneio somou 46 jogos entre os anos de 2003 e 2004, e 42 partidas em 2005.