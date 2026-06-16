Jordi Cruijff vê a transferência para o Ajax, que parecia certa, escapar completamente de suas mãos

A chance de Dani Ceballos vir para o Ajax não parece muito grande no momento. O Diario AS, que costuma estar bem a par das notícias sobre o Real Madrid, sabe que o meio-campista está totalmente empenhado em voltar ao Real Betis.

O retorno ao Betis é, há muito tempo, um desejo de Ceballos. O clube onde ele passou pela base e se destacou no futebol profissional ainda ocupa um lugar especial em seu coração. No entanto, há um obstáculo importante que dificulta a transferência: os contínuos problemas financeiros do clube.

“A ‘Operação Ceballos’ está paralisada”, escreve o AS. O Betis, no entanto, mantém a paciência e ainda vê o meio-campista como um alvo importante, sem pressa. Por outro lado, o Real Madrid quer se despedir de Ceballos o mais rápido possível.

O jogador, que já disputou 13 partidas pela seleção espanhola, ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro, mas sua preferência é claramente pelo Betis. Com isso, o Ajax ficou, por enquanto, na espera.

No início deste mês, uma transferência para o Ajax já parecia estar praticamente fechada. O jornalista espanhol especializado em transferências, Matteo Moretto, informou na época que as negociações estavam “correndo bem” e que o clube de Amsterdã estava disposto a pagar cerca de seis milhões de euros.

Após consulta da ESPN, ficou claro que o valor da transferência não representava um grande problema para o Ajax. No entanto, o salário de Ceballos era um ponto delicado, já que o meio-campista teria que aceitar uma redução significativa para viabilizar a transferência.

No Betis, ele provavelmente também teria que aceitar uma redução salarial, mas, por outro lado, poderia jogar em um ambiente familiar. No momento, isso parece pesar mais para Ceballos do que o interesse do Ajax. Um grande revés, portanto, para Jordi Cruijff, que via em Ceballos o reforço ideal para o meio-campo.