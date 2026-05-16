Jordi Cruijff acaba de vez com um boato persistente sobre o Ajax com uma única frase

As notícias divulgadas na Espanha de que o Ajax teria um acordo verbal com o técnico do Girona, Míchel, não são verdadeiras, como ressalta o diretor técnico Jordi Cruijff ao jornal De Telegraaf.

O novato na diretoria do Ajax prefere não comentar tais rumores, mas o jornalista Mike Verweij conseguiu uma declaração.

“A única coisa que posso dizer é que não há acordo verbal com nenhum treinador”, afirmou Cruijff, de forma clara.

A mídia espanhola noticiou na sexta-feira que Míchel teria um acordo verbal com o Ajax, o que teria deixado o Girona furioso. Talvez seja por isso que Cruijff queira esclarecer a situação.

Míchel já esteve no comando do Rayo Vallecano, clube pelo qual jogou por dezessete temporadas. Com esse clube, ele conquistou o acesso à LaLiga, assim como com o Huesca em 2020 e com o Girona em 2022. Com o Girona, o técnico espanhol chegou até mesmo à Liga dos Campeões na última temporada.

Esta temporada, porém, está sendo um pouco mais difícil: sua equipe luta contra o rebaixamento – está um ponto acima da zona de rebaixamento. No domingo à noite, espera-se a difícil partida contra o Atlético de Madrid, com o Elche como último adversário uma semana depois.

Míchel é o sucessor em potencial de Óscar García, que assumiu o cargo de Fred Grim em março. O Ajax começou esta temporada com John Heitinga como técnico, mas após alguns meses decepcionantes, o ex-zagueiro foi demitido.