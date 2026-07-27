Jordan Henderson está prestes a concretizar uma sensacional transferência de sonho. O médio de 36 anos está, segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, a caminho do Chelsea, que neste momento tem as melhores hipóteses de contratar o internacional inglês ao Brentford.
Romano informa que Henderson pode deixar o Brentford a custo zero e está aberto a uma mudança para Stamford Bridge. O Chelsea vê no experiente médio um reforço interessante para a nova temporada e está neste momento na pole position para garantir a sua assinatura.
O Chelsea procura um médio defensivo experiente. Xabi Alonso insistiu na chegada de Granit Xhaka, mas o Sunderland não deixa sair o suíço. Henderson surge, segundo o especialista no mercado de transferências Ben Jacobs, como alternativa a Xhaka.
O interesse é notável, uma vez que Henderson chegou ao Brentford apenas no ano passado. O clube contratou na altura o antigo capitão do Liverpool a custo zero, depois de ele ter rescindido o contrato com o Ajax.
Henderson assinou um vínculo de duas temporadas com o Brentford e foi contratado para dar mais liderança e experiência ao jovem plantel. Na temporada 2025/26, o experiente médio somou 34 jogos oficiais, 24 deles como titular, e registou um golo e três assistências.
O internacional inglês, com 90 jogos pela seleção, integrou de forma surpreendente a convocatória da Inglaterra para o Mundial deste verão. Henderson jogou apenas seis minutos no torneio, diante do Panamá, e acabou por ser notícia sobretudo por ter sofrido uma lesão de forma trapalhona fora das quatro linhas.
O médio partiu o pulso após os oitavos de final vencidos frente ao México, quando tropeçou na barreira publicitária durante os festejos no final do jogo, e teve de ser operado. Por isso, já não voltou a jogar no resto do torneio, embora tenha permanecido integrado na seleção. A Inglaterra acabou por terminar o Mundial no terceiro lugar.