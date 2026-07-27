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imago-sport-1080223878.jpgSports Press Photo
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Jordan Henderson perto de uma transferência sensacional de regresso ao topo absoluto

Mercado da bola
Brentford
Chelsea
J. Henderson

Jordan Henderson está prestes a concretizar uma sensacional transferência de sonho. O médio de 36 anos está, segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, a caminho do Chelsea, que neste momento tem as melhores hipóteses de contratar o internacional inglês ao Brentford.

Romano informa que Henderson pode deixar o Brentford a custo zero e está aberto a uma mudança para Stamford Bridge. O Chelsea vê no experiente médio um reforço interessante para a nova temporada e está neste momento na pole position para garantir a sua assinatura.

O Chelsea procura um médio defensivo experiente. Xabi Alonso insistiu na chegada de Granit Xhaka, mas o Sunderland não deixa sair o suíço. Henderson surge, segundo o especialista no mercado de transferências Ben Jacobs, como alternativa a Xhaka.

O interesse é notável, uma vez que Henderson chegou ao Brentford apenas no ano passado. O clube contratou na altura o antigo capitão do Liverpool a custo zero, depois de ele ter rescindido o contrato com o Ajax.

Henderson assinou um vínculo de duas temporadas com o Brentford e foi contratado para dar mais liderança e experiência ao jovem plantel. Na temporada 2025/26, o experiente médio somou 34 jogos oficiais, 24 deles como titular, e registou um golo e três assistências.

Amistosos de clubes
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Amistosos de clubes
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Brentford
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O internacional inglês, com 90 jogos pela seleção, integrou de forma surpreendente a convocatória da Inglaterra para o Mundial deste verão. Henderson jogou apenas seis minutos no torneio, diante do Panamá, e acabou por ser notícia sobretudo por ter sofrido uma lesão de forma trapalhona fora das quatro linhas.

O médio partiu o pulso após os oitavos de final vencidos frente ao México, quando tropeçou na barreira publicitária durante os festejos no final do jogo, e teve de ser operado. Por isso, já não voltou a jogar no resto do torneio, embora tenha permanecido integrado na seleção. A Inglaterra acabou por terminar o Mundial no terceiro lugar.

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