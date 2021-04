Joia do Sport, meia Gustavo está na mira de Ajax, Monaco e clubes da MLS

O jovem de 18 anos já vem recebendo minutos no time titular e pode ser negociado nas próximas semanas

E mais uma joia do futebol brasileiro pode estar prestes a se mandar para a Europa: segundo informações apuradas pela Goal, o meia Gustavo, do Sport, de 18 anos, está na mira de clubes como Ajax, Monaco e Sporting. Equipes da MLS também estariam de olho no jogador.

Revelado nas categorias de base do Leão, Gustavo já atuou pela seleção brasileira sub-20, comandada pelo treinador André Jardine, e vem recebendo oportunidades nos profissionais neste ínicio de ano, tendo atuado em 15 partidas desde sua estreia, diante do Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com o Sport em crise financeira, o time estaria pedindo dois milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões nas cotações atuais do euro) para liberar o jogador. Ainda segundo as informações apuradas, Ajax e Monaco estão em negociações avançadas para contar com os talentos do jovem e o negócio pode ser sacramentado nessas próximas semanas.

Campeão! 🏆🇧🇷 O nosso meia Gustavo foi campeão do Torneio Internacional com a Seleção Brasileira sub-20. Parabéns, #LeãoDaBase!



Foto: @lucasfigfoto/@CBF_Futebol pic.twitter.com/FBC6EPnyNe — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 19, 2020

Assim, Gustavo viajaria para a Europa já no meio deste ano - o atleta completou 18 anos em setembro de 2002 e não teria nenhum empecilho para se transferir a um time do exterior.

Em março desse ano, o Sport finalmente pagou a dívida de R$ 9 milhões ao Sporting, em relação a contratação de André, que o proibia de inscrever novos reforços no BID. Mesmo assim, a situação financeira da equipe ainda é complicada. Gustavo tem contrato com o Leão até o final de 2025 e uma multa rescisória considerada alta para os padrões brasileiros.

Eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, e ainda sem treinador após a saída de Jair Ventura, o Leão está na terceira colocação no Campeonato Pernambucano e dá os seus últimos passos na preparação para a disputa do Brasileirão 2021.