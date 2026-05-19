Johan Derksen faz uma grave acusação a Dick Advocaat: “Ouvi de fontes bem informadas que...”

Johan Derksen criticou duramente Dick Advocaat durante a transmissão do programa “Vandaag Inside”. O “Snor” fez uma acusação grave. “Sempre se alegou que a urgência se devia a graves circunstâncias familiares. Ouvi de fontes bem informadas que a situação não era assim tão grave. Tinha mais a ver com saudades de casa.”

A história foi amplamente divulgada: depois que Curaçao se classificou para a Copa do Mundo, Advocaat deixou claro que, devido a circunstâncias familiares, não poderia treinar a seleção durante a fase final nos Estados Unidos, Canadá e México.

Fred Rutten assumiu o cargo e seria o técnico da seleção na Copa do Mundo. Recentemente, ele anunciou que desistiria da função. Devido à pressão externa sobre sua posição, segundo ele, não havia mais um “clima de trabalho produtivo”.

Derksen culpa Advocaat por isso. “Cometemos grandes erros jornalísticos ao apoiá-lo, sem termos argumentos”, ele inicialmente assume a culpa. “Fizemos isso apenas porque gostamos dele. Isso foi errado.”

Em seguida, vêm as palavras de raiva contra Advocaat. “Agora houve uma coletiva de imprensa e, naturalmente, perguntaram sobre esse caso. Então, ele quer se livrar do assunto dizendo: não olho mais para trás, só olho para frente. Mas Dick Advocaat, com seu comportamento à la Heintje David, prejudicou gravemente Fred Rutten.”

“Advocaat abandonou aquela equipe duas vezes”, afirma Derksen, que então faz uma acusação séria. “A urgência era sempre atribuída a graves circunstâncias familiares. Ouvi de fontes bem informadas que a situação não era tão grave assim. Tinha mais a ver com saudade de casa do que com circunstâncias familiares tristes.”

“E quando ele se acalma, quer voltar a participar e começa a pressionar as pessoas em casa. A opinião pública muda de lado e eles passam a expulsar o Fred. E o Dick não quer dar nenhuma explicação sobre isso. Acho que ele se comportou de forma escandalosa!”, resmunga Derksen.

“Claro, o presidente e todo mundo se intrometeu. Mas o Dick é o responsável! Ele fugiu duas vezes e o Fred assumiu o comando. Aí você tem que aceitar isso e não ficar mexendo nos bastidores, pra que o Fred seja mandado embora e ele consiga o que quer.”

“Isso me decepciona muito vindo de Dick Advocaat!”, diz Derksen, desapontado, que só tem respeito por Kees Jansma. O assessor de imprensa de Curaçao se demitiu porque não concordava com a forma como as coisas foram conduzidas em torno da saída de Rutten. “O único que se comportou corretamente foi Jansma, porque se você trata as pessoas assim, não deve querer ter nada a ver com isso.”