Johan Derksen: “Como é que o Ajax conseguiu contratá-lo? Ele não vale nada e tem falhas!”

Johan Derksen não entende por que o Ajax se reforçou com Maarten Paes no último inverno. É o que ele conta no programa “Vandaag Inside”.

Durante o programa mencionado, René van der Gijp quer comentar sobre o goleiro do Ajax. “Maarten Paes. Ah, rapaz…”, ele começa. “Eu o vi fazendo algo de novo e pensei: é por isso que você usa luvas.”

Em seguida, é exibido um trecho do minuto 86 da partida entre Ajax e FC Twente (1 a 2). Paes quer afastar a bola na linha de fundo, mas não consegue porque primeiro toca na bola com o pé de apoio.

“Não é à toa que ele está usando luvas, Wilfred”, continua Van der Gijp, sorrindo. “Juro pra você.”

Derksen também não está impressionado com o goleiro do Ajax. “É um goleiro medíocre. Como é que eles o contrataram, René?”

“Se você precisa de um goleiro no Ajax, contrata um goleiro experiente que está no banco de outro clube. Esse era um goleiro medíocre no Utrecht. Então, eles se livraram dele”, conclui Derksen.

O Ajax contratou Paes no início de fevereiro, vindo do FC Dallas, depois que Remko Pasveer foi para o Heracles Almelo. Até agora, o jogador da seleção indonésia defendeu a baliza do time de Amsterdã seis vezes. Em duas delas, ele não sofreu gols.