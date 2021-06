Quais são os jogadores mais usados por Tite na seleção brasileira?

Gabriel Jesus e Marquinhos estão muito perto de se tornarem, de forma isolada, os atletas mais utilizados pelo técnico do Brasil

Tite completou, recentemente, cinco anos de trabalho à frente da seleção brasileira. A marca foi celebrada com homenagem da comissão técnica e com uma camisa entregue por Neymar, em nome dos jogadores, para o comandante.

Ao longo de todo este tempo, Tite, que estreou em 2016, no meio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, já somou 56 jogos – dentre amistosos e duelos competitivos – na casamata do selecionado canarinho, e o retrospecto mostra um trabalho muito consistente: 42 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas.

O principal e único título conquistado até aqui foi o da Copa América de 2019. No Mundial de 2018, na Rússia, a equipe chegou até as quartas de final até ser eliminada pela Bélgica por 2 a 1 em duelo marcado por muitas chances criadas pelo Brasil, apesar da derrota – a única de Tite em jogos que não foram amistosos. Mas quais foram os jogadores mais utilizados pelo técnico até aqui?

Recuperando-se de lesão, e portanto fora desta Copa América de 2021, o meia Philippe Coutinho é quem soma mais partidas sob o comando de Tite na seleção brasileira: foram 46 jogos disputados, com 14 gols e oito assistências que também o colocam no Top 3 dos jogadores com mais tentos ou passes para gols nesta Era Tite de seleção brasileira.

Tudo leva a crer, contudo, que Gabriel Jesus será o jogador mais utilizado por Tite nesta sua passagem pela seleção brasileira. O atacante já disputou 45 jogos sob o comando do técnico gaúcho – apenas um a menos que Coutinho, sendo que o atleta do Manchester City está disputando a edição 2021 da Copa América.

Confira abaixo os jogadores com mais jogos na seleção de Tite