Há dúvidas sobre a permanência do técnico francês Hervé Renard na seleção saudita nos próximos meses.

A seleção saudita perdeu os amistosos contra o Egito e a Sérvia durante a pausa internacional em março passado.

Cresceram os apelos para que Renard deixe rapidamente a seleção saudita, antes do início das finais da Copa do Mundo de 2026.

Ao mesmo tempo, Renard recebeu uma proposta da Federação Ghanesa para treinar a seleção principal, que também participará da Copa do Mundo.

No entanto, o jornal “Al-Sharq Al-Awsat” confirmou que Renard recusou treinar a seleção de Gana, devido ao seu contrato com a seleção saudita.

Fontes exclusivas do “Al-Sharq Al-Awsat” informaram que os jogadores da seleção saudita se opõem à saída de Renard.

O jornal acrescentou: “Renard goza de grande respeito dentro do vestiário da seleção saudita”.

E destacou que a Federação Saudita se recusa a entrar em uma aventura técnica arriscada e, por isso, insiste na permanência do técnico francês.

A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde.

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