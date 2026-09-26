Jogadores da Irlanda tomam decisão definitiva sobre jogo contra Israel

A seleção da Irlanda vai mesmo entrar em campo contra Israel na noite de domingo, pela Nations League. Depois de horas de consultas e de uma votação dentro do grupo de jogadores, a federação irlandesa de futebol (FAI) decidiu manter a partida em Debrecen, na Hungria.

A preparação da Irlanda foi completamente abalada no sábado por conversas sobre o duelo controverso. Uma coletiva de imprensa prevista e o treinamento foram adiados várias vezes. Jogadores, comissão técnica e a FAI discutiram no hotel da equipe se o confronto contra Israel deveria ser disputado.

No fim, houve uma votação dentro da seleção sobre a realização ou não da partida. O diretor da FAI, David Courell, anunciou no sábado, durante a coletiva de imprensa realizada mais tarde, que uma "maioria significativa" dos jogadores havia votado a favor de enfrentar Israel.

Pouco depois, a federação irlandesa confirmou a decisão em um comunicado oficial. "A Football Association of Ireland confirma que os jogos da Nations League da temporada 2026/27 contra Israel serão disputados. A federação tomou essa decisão após consultas com os jogadores da Irlanda, que compartilharam diferentes pontos de vista e dos quais uma maioria indicou que as partidas devem ser jogadas."

Nem todos dentro da seleção, porém, concordam com essa decisão. O técnico Heimir Hallgrimsson confirmou que um jogador deixou a convocação depois de ter indicado que não queria jogar contra Israel: "Esta manhã, um dos jogadores mudou de ideia." Segundo vários veículos irlandeses, trata-se do goleiro Gavin Bazunu, embora seu nome não tenha sido oficialmente confirmado durante a coletiva de imprensa.

A agitação já havia começado após a derrota por 1 a 0 para Kosovo na quinta-feira. O meio-campista Jason Knight afirmou então que, na verdade, não acha que a partida contra Israel devesse ser disputada: "Obviamente, não acho que a partida devesse acontecer, mas ela vai acontecer. Vamos falar sobre isso de forma mais aprofundada, formar nossa opinião como grupo e seguir em frente a partir daí."

O capitão Dara O'Shea também indicou que os jogadores se encontram em uma posição particularmente difícil. "Naturalmente, nos sentimos vulneráveis. No fim, isso acabou chegando até nós. Quando a decisão já tinha sido tomada acima de nós e em um nível mais alto, sempre ficou claro que, no fim das contas, isso voltaria para nós."

Hallgrimsson reconheceu no sábado que a situação pesa muito sobre sua equipe. "Ninguém se sente confortável neste momento. Seja qual for a ação que tomemos, nunca haverá algo com que todos concordem." Irlanda e Israel se enfrentam no domingo, às 20h45 no horário da Holanda, em Debrecen.