Jogador iraniano faz gesto muito controverso e é chamado a prestar contas imediatamente

Mohammad Mohebi causou bastante polêmica na madrugada de segunda para terça-feira com sua forma de comemorar. O iraniano marcou o gol do empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia e, em seguida, fez um gesto notável.

Em uma partida muito emocionante entre Irã e Nova Zelândia, o país da Oceania foi o primeiro a marcar. Elijah Just acertou o gol após um belo ataque.

Ramin Rezaeian empatou para o seu país. Pouco depois, Just voltou a estar na ponta de um ataque bem conduzido e colocou a sua equipe novamente na frente.

Moheibi marcou o último gol da partida a meia hora do fim. Ele cabeceou a bola de maneira bonita, acertando a parte interna da trave.

O que ele fez em seguida causou polêmica. O meio-campista fez gestos de pistola com as mãos, mirou na torcida e “disparou”.

Após o jogo, ele teve que se desculpar profundamente. Em resposta à sua forma de comemorar, ele disse que foi “um reflexo”. “Eu simplesmente fiz o que me veio à cabeça e não pensei duas vezes.”