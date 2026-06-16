Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

Jogador iraniano faz gesto muito controverso e é chamado a prestar contas imediatamente

República Islâmica do Irã

Mohammad Mohebi causou bastante polêmica na madrugada de segunda para terça-feira com sua forma de comemorar. O iraniano marcou o gol do empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia e, em seguida, fez um gesto notável.

Em uma partida muito emocionante entre Irã e Nova Zelândia, o país da Oceania foi o primeiro a marcar. Elijah Just acertou o gol após um belo ataque.

Ramin Rezaeian empatou para o seu país. Pouco depois, Just voltou a estar na ponta de um ataque bem conduzido e colocou a sua equipe novamente na frente.

Moheibi marcou o último gol da partida a meia hora do fim. Ele cabeceou a bola de maneira bonita, acertando a parte interna da trave.

O que ele fez em seguida causou polêmica. O meio-campista fez gestos de pistola com as mãos, mirou na torcida e “disparou”. 

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

Após o jogo, ele teve que se desculpar profundamente. Em resposta à sua forma de comemorar, ele disse que foi “um reflexo”. “Eu simplesmente fiz o que me veio à cabeça e não pensei duas vezes.”

Publicidade