Jogador é condenado à morte no Irã por participação em protestos

Amir Nasr-Azadan tem 26 anos, e está preso desde o fim de novembro, quando participava de protestos

O jogador de futebol iraniano Amir Nasr-Azadan foi condenado à morte em seu país natal, segundo informações da mídia local.

Nasr-Azadan teria sido preso durante protestos em 25 de novembro e logo depois acusado de "alta traição" por fazer parte de um "grupo armado e organizado operando com a intenção de atacar a República Islâmica do Irã."

O sindicato dos jogadores FIFPRO expressou consternação com a condenação do jogador de 26 anos. "A FIFPRO está chocada e triste com os relatos de que o jogador de futebol profissional Amir Nasr-Azadani está sendo condenado a execução no Irã depois de fazer campanha pelos direitos das mulheres e liberdades fundamentais em seu país."

Imediatamente outros atletas iranianos, como os ex-profissionais da Bundesliga Ali Karimi e Mehdi Mahdavikia, haviam pedido a libertação de Nasr-Azadan.

O regime iraniano executou vários manifestantes nos últimos dias. Segundo relatos da mídia internacional, doze pessoas foram condenadas à morte desde o início dos protestos em setembro.