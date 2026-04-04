Jogador do PSV reclama do tempo de jogo logo após a conquista do título

Couhaib Driouech tornou-se, na noite de sábado, o herói absoluto do PSV. O atacante marcou, nos acréscimos, o gol da vitória no confronto decisivo pelo título contra o FC Utrecht (4 a 3).

Os visitantes começaram com tudo em Eindhoven. Com gols de Artem Stepanov e Gjivai Zechiël, o FC Utrecht abriu 2 a 0 em apenas 13 minutos.





Com gols de Ismael Saibari e Guus Til, a desvantagem foi totalmente revertida, chegando-se a uma vantagem de 3 a 2. Jesper Karlsson empatou em 3 a 3, mas, nos acréscimos, Driouech garantiu a vitória para sua equipe.

Após a partida, o atacante foi questionado pela ESPN sobre seu envolvimento nesta temporada. “Acho que joguei pouco em comparação com os outros jogadores”, ele começa a entrevista.

“Tenho que fazer o que posso. Sou responsável por mim mesmo. Tenho que me mostrar nas oportunidades que recebo. Na Eredivisie, eu poderia ter me destacado mais, mas na Liga dos Campeões me saí bem”, concluiu.

Driouech marcou três gols e deu outras três assistências nesta temporada em 24 partidas da VriendenLoterij Eredivisie. Na Liga dos Campeões, ele também marcou três gols e deu duas assistências. No entanto, para isso, precisou de apenas sete partidas.