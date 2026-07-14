Jogador do Arsenal parte para a Turquia

O Arsenal, clube inglês, anunciou a saída de um dos pilares da equipe, que contribuiu significativamente para a conquista do título da Premier League pelos “Gunners” — título que não fazia parte do currículo do clube desde a temporada de 2003-2004.

O Arsenal confirmou a transferência do seu ponta-direita da seleção belga, Leandro Trossard, para o clube turco Beşiktaş, confirmando que concedeu ao jogador a autorização necessária para viajar à cidade de Istambul a fim de se submeter a exames médicos, como etapa prévia à conclusão da negociação.

Nesse mesmo contexto, o Beşiktaş revelou, em comunicado oficial, a data de chegada do astro belga; está previsto que seu avião pouse no Aeroporto Internacional Atatürk às 19h30, horário local, para que sejam concluídos todos os trâmites legais e assinados os contratos de sua contratação pelo time turco.

A saída de Trossard do time campeão da Premier League ocorre por meio de uma transação cujo valor total chega a 17 milhões de libras esterlinas, divididos em um pagamento inicial de 15,3 milhões de libras esterlinas, além de 1,7 milhão de libras esterlinas na forma de bônus e adições futuras vinculadas ao desempenho, segundo a “Sky Sports”.

O ponta belga se impôs como peça indispensável no elenco do técnico espanhol Mikel Arteta desde que se juntou aos “Canhões”; ele disputou 174 partidas pelo Arsenal ao longo de três anos e meio, durante os quais marcou 36 gols e deu várias assistências decisivas para seus companheiros.

Trossard desempenhou um papel fundamental ao levar o Arsenal ao título da Premier League na última temporada; ele marcou 8 gols e deu 11 assistências em 50 partidas disputadas em diversas competições, em uma temporada histórica em que o time também chegou à final da Liga dos Campeões.