Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Jogador do Arsenal parte para a Turquia

L. Trossard
Besiktas
Arsenal
Campeonato Turco
Premier League
Bélgica
Turquia
England

O Arsenal se despede de um dos artífices dessa conquista histórica

O Arsenal, clube inglês, anunciou a saída de um dos pilares da equipe, que contribuiu significativamente para a conquista do título da Premier League pelos “Gunners” — título que não fazia parte do currículo do clube desde a temporada de 2003-2004.

O Arsenal confirmou a transferência do seu ponta-direita da seleção belga, Leandro Trossard, para o clube turco Beşiktaş, confirmando que concedeu ao jogador a autorização necessária para viajar à cidade de Istambul a fim de se submeter a exames médicos, como etapa prévia à conclusão da negociação.

Nesse mesmo contexto, o Beşiktaş revelou, em comunicado oficial, a data de chegada do astro belga; está previsto que seu avião pouse no Aeroporto Internacional Atatürk às 19h30, horário local, para que sejam concluídos todos os trâmites legais e assinados os contratos de sua contratação pelo time turco.

Amistosos de clubes
Spartak Trnava crest
Spartak Trnava
TRN
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Amistosos de clubes
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS

A saída de Trossard do time campeão da Premier League ocorre por meio de uma transação cujo valor total chega a 17 milhões de libras esterlinas, divididos em um pagamento inicial de 15,3 milhões de libras esterlinas, além de 1,7 milhão de libras esterlinas na forma de bônus e adições futuras vinculadas ao desempenho, segundo a “Sky Sports”.

O ponta belga se impôs como peça indispensável no elenco do técnico espanhol Mikel Arteta desde que se juntou aos “Canhões”; ele disputou 174 partidas pelo Arsenal ao longo de três anos e meio, durante os quais marcou 36 gols e deu várias assistências decisivas para seus companheiros.

Trossard desempenhou um papel fundamental ao levar o Arsenal ao título da Premier League na última temporada; ele marcou 8 gols e deu 11 assistências em 50 partidas disputadas em diversas competições, em uma temporada histórica em que o time também chegou à final da Liga dos Campeões.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google