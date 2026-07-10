Jogador da seleção inglesa prevê dupla histórica após Messi e Ronaldo

O zagueiro da seleção inglesa, Ezri Konsa, acredita que a dupla Jude Bellingham e Erling Haaland tem tudo para construir uma rivalidade histórica ao longo das próximas duas décadas, semelhante à famosa rivalidade entre as lendas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Os dois ex-companheiros do Borussia Dortmund terão que deixar de lado sua forte amizade quando a seleção da Inglaterra enfrentar a Noruega na cidade de Miami, nos Estados Unidos, para decidir a vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Consa, único jogador da escalação titular da Inglaterra que disputou todos os minutos da atual Copa do Mundo sem ser substituído, concordou com a ideia de que os dois jovens astros ainda estão no início de uma trajetória repleta de grandes conquistas. Quando a rede “ETV” perguntou se a dupla estava caminhando para repetir a rivalidade histórica entre Messi e Ronaldo, ele respondeu, segundo o site da ESPN: “É bem possível que isso aconteça. Você também tem o Neymar, que se destaca como um jogador de altíssimo nível; então, daqui a 15 anos, talvez eu esteja sentado no meu sofá assistindo ao Haaland ou ao Jude como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.”

Quanto à disputa pelos números no torneio, Lionel Messi lidera a corrida pela Chuteira de Ouro dos artilheiros da Copa do Mundo, empatado com o atacante francês Kylian Mbappé, que marcou seu oitavo gol no torneio durante a vitória da França sobre o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final na quinta-feira passada, e poderia ter ultrapassado o astro argentino se não fosse a defesa do goleiro Yassine Bounou no pênalti que ele cobrou.

Por outro lado, Haaland tem um gol a menos que a dupla na liderança, enquanto Bellingham ocupa o sexto lugar, empatado com outros quatro jogadores com quatro gols. É sobre esse jogador que Consa afirma que todos percebem claramente como ele “evoluiu e elevou muito seu nível desde a Euro 2024”.

Apesar das críticas dirigidas à seleção inglesa em alguns momentos por sua dependência excessiva de Bellingham e do capitão Harry Kane — que ocupa a quarta posição na lista de artilheiros com 6 gols —, Consa vê a questão sob uma perspectiva totalmente diferente; ele declarou à rede “BBC”: “Tenho certeza de que qualquer time que enfrentarmos olha para nós e pensa que esse confronto será extremamente difícil. Harry Kane é um artilheiro de destaque, e Bellingham também marca gols e dá assistências; então, por que não contar com os dois? Nós os temos no time por um motivo óbvio e vamos aproveitar ao máximo suas habilidades. Até agora, essa estratégia tem funcionado muito bem, e esperamos que se repita no jogo de sábado.”