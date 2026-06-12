"Joey Veerman entra no radar de um grande clube europeu"

O Inter está avaliando as possibilidades de contratar Joey Veerman do PSV, segundo o TuttoMercato. O campeão italiano pretende, no entanto, vender um jogador antes de apresentar uma eventual oferta ao Philips Stadion.

Segundo o veículo de comunicação mencionado acima, o PSV pediria entre 25 e 30 milhões de euros por Veerman, que joga em Eindhoven desde 2022 e tem contrato até meados de 2028. No entanto, o Voetbal International informou recentemente que o jogador de Volendam pode sair antes do fim do contrato por meio de uma cláusula de 20 milhões de euros.

O meio-campista foi regularmente associado a uma transferência na última temporada. O Liverpool, então comandado por Arne Slot, e o Brentford pareciam ser candidatos sérios, enquanto o Fenerbahçe esteve muito perto de sua contratação. No último momento, ele desistiu de uma transferência para a Turquia.

Tudo isso depende, no entanto, de Davide Frattesi, que é cobiçado pela AS Roma. Caso o meio-campista e jogador da seleção italiana realmente saia, Veerman parece estar entrando seriamente nos planos da comissão técnica do Inter.

O TuttoMercato descreve Veerman como “um dos melhores jogadores da Eredivisie”. A referência é feita aos oito gols e quinze assistências em 41 partidas pelo PSV em todas as competições. Em parte graças a isso, a equipe de Peter Bosz conquistou o título nacional pela terceira vez consecutiva.

Veerman não foi incluído na seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo. O técnico Ronald Koeman indicou regularmente que o jogador do PSV não estava nos planos, para frustração do próprio jogador.

O meio-campista do PSV atuou pela última vez pela seleção holandesa na Euro 2024. Na ocasião, ele teve um desempenho desastroso contra a Áustria e foi substituído precocemente por Koeman. Sua última partida foi na semifinal perdida por 1 a 2 contra a Inglaterra.