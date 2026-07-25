Joey Veerman: "A G-Star mentiu-me sobre um anúncio de página inteira"

Joey Veerman recordou, em conversa com o De Telegraaf, o anúncio da G-Star que deu que falar no mês passado. Segundo o jogador, não lhe interessa minimamente o que se pensa disso.

Veerman não foi convocado para o último Campeonato do Mundo pelo então selecionador Ronald Koeman. Segundo o treinador, o caráter de Veerman era «diferente».

O médio do PSV surgiu, um dia antes do primeiro jogo dos Países Baixos no Campeonato do Mundo contra o Japão (2-2), num anúncio de página inteira da G-Star com o slogan ‘Jeans with character’.

Segundo Veerman, houve um mal-entendido em torno desse slogan. «Esse é simplesmente o slogan da G-Star. Foi um grande mal-entendido, embora eu tenha recebido reações engraçadas por causa disso.»

Segundo o jogador de Volendam, o anúncio foi colocado online num dia diferente do que tinha sido combinado. «Disseram-me que seria publicado três dias depois do jogo contra o Japão, e não um dia antes.»

«Foi muito inteligente da parte deles. As pessoas podiam interpretar isso como uma farpa, mas achei que foi uma boa piada. Além disso, não me interessa nada o que as pessoas pensam disso.»