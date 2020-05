Joelinton dribla especulações, não fala do futuro e valoriza o Newcastle: "acreditou em mim"

Aos 23 anos de idade, atacante vive os altos e baixos de uma primeira temporada na Premier League

A contratação mais cara da história do (45 milhões de euros), Joelinton chegou na recheado de expectativas. O porte físico, os gols feitos na e as características de jogo fizeram com que ele fosse apontado pelos especialistas como o tipo de atacante que daria certo na Premier League. Mas o campeonato mais difícil do mundo não leva esta alcunha à toa, apesar do bom início, o jogador revelado no Sport, encontrou dificuldades e ficou 20 jogos sem marcar gols. Quando, enfim, encerrou o longo jejum e tudo parecia começar a entrar nos trilhos, veio a pandemia do coronavírus e paralisou o futebol.

"É um momento estranho, totalmente diferente do que eu ja vivi. Mas entendo toda a situação do mundo e temos que fazer a nossa parte. Durante o tempo em casa procurei me exercitar para manter a forma perto do ideal e, agora que estamos voltando aos poucos, vamos torcer para que dê tudo certo e que com segurança possamos retomar o futebol", disse o atacante em entrevista exclusiva à Goal.

Para Joelinton, a dificuldade dos primeiros meses no clube é algo natural, uma vez que ele destaca mesmo ainda estar em processo de adaptação ao futebol inglês.

Mais times

"Como é minha primeira temporada aqui, ainda estou num momento de adaptação, de conhecer e entender melhor como funciona o futebol inglês. É bem diferente do que eu estava acostumado na Alemanha, por ser um jogo mais físico, mas estou muito feliz e buscando me aprimorar a cada dia".

Goal.com: Você chegou muito bem e depois encarou um longo jejum, como foi esse momento difícil para você?

Joelinton: Acho que para qualquer atacante, ficar um tempo sem fazer gols é ruim, nos deixa com uma ansiedade muito grande. Mas acho que faz parte desse início de trajetória no futebol inglês, e não costumo me abalar com um momento ruim. Busco forças para treinar, melhorar e voltar aos jogos para marcar os gols e ajudar o Newcastle a sair com as vitórias. Sempre temos que nos aperfeiçoar, buscar a evolução. É uma liga que conta com grandes times, excelentes jogadores e treinadores, então o nível é muito alto. Sei que estou preparado para isso, e diariamente treino para evoluir e estar à altura dos jogos que disputo.

Goal.com: Recentemente circularam algumas notícias sobre uma possível transfêrencia para o futebol turco. Chegou a ser procurado ou pensa em deixar o Newcastle na próxima temporada?

Joelinton: Não costumo me envolver muito em especulações, negociações. Normalmente isso fica nas mãos do clube e dos meus empresários, até para eu poder me manter focado no meu trabalho, nos meus objetivos. O Newcastle foi o clube que acreditou no meu futebol, que abriu as portas da Premier League para mim e que fez um grande investimento na minha contratação. Não gosto de ficar planejando muito o futuro, prefiro viver o presente. E hoje digo que estou muito feliz aqui no clube e que ainda quero dar muitas alegrias à torcida do Newcastle, fazendo uma Premier League de alto nível e, quem sabe, levando o clube à uma competição internacional.

Goal.com: Você foi muito bem na Alemanha, sente saudades do futebol alemão?

Joelinton: Foi um país onde eu aprendi muito, tive uma temporada muito boa antes de vir para a Inglaterra e onde evoluí muito como profissional e como pessoa também. Saudade sempre existe, mas gosto de viver o presente e estou muito feliz por estar na principal liga de clubes do mundo.

Goal.com: Qual foi o gol mais marcante da sua carreira até aqui?

Joelinton: O primeiro como profissional a gente nunca esquece, mas acho que o mais marcante até agora foi o meu primeiro pela Champions, com a camisa do . Saí do banco e marquei o gol de empate da equipe nos acréscimos da partida. Realmente é uma sensação indescritível.

Goal.com: Uma grande referência para você, um ídolo?

Joelinton: O é um país recheado de grandes jogadores, de referências. Vi Ronaldo e Ronaldinho, por exemplo, que eram geniais. Mas, se tivesse que escolher um, seria o Cristiano Ronaldo, pela forma como ele se dedica na profissão, e como ele segue batalhando e dando o seu máximo, buscando a perfeição, mesmo já tendo ganho tanta coisa na carreira.

Mais artigos abaixo

Goal.com: O zagueiro mais complicado que enfrentou?

Joelinton: Van Dijk, sem dúvida. É um jogador muito bom, de alto nível, forte, rápido, inteligente e com uma técnica muito apurada. É um zagueiro completo.