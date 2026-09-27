O brilho de João Félix nos últimos tempos não foi apenas um lampejo passageiro, mas parecia o início de uma nova fase na carreira de um talento que sempre teve potencial, mas que nunca havia encontrado a estabilidade necessária para mostrar o seu melhor.

E com Jorge Jesus, a imagem mudou completamente, depois que o treinador português conseguiu extrair o melhor do seu compatriota, seja com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ou com a seleção de Portugal.

Félix manteve o seu bom momento com Jesus, ao balançar as redes pela segunda partida consecutiva com a seleção portuguesa, depois de o treinador contar com ele como titular diante de País de Gales e Noruega na Liga das Nações da Europa, confirmando que a relação entre os dois ultrapassou os limites do trabalho técnico tradicional e passou a ser algo semelhante a uma relação paternal, que deu ao jogador a confiança de que precisava para recuperar o seu brilho.

Jesus redescobre o talento de Félix

Desde que assumiu o comando do Al-Nassr, Jorge Jesus conseguiu mudar a forma de aproveitar João Félix dentro de campo, ao aproximá-lo da área e dar-lhe o papel de segundo atacante, ou o que é conhecido como a posição de "9,5", papel que lhe permitiu explorar as suas capacidades técnicas e movimentar-se com maior liberdade nos espaços próximos ao gol.

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E, em vez de designá-lo para funções que o afastavam das zonas de perigo, Jesus deu a Félix espaço para se movimentar atrás do centroavante e explorar as suas habilidades no drible, no passe e no chute, tornando-o mais capaz de chegar ao gol e fazer a diferença, o que se refletiu no seu desempenho e nos seus números ao longo da temporada passada.

Essa transformação foi um dos fatores que contribuíram para o brilho de Félix com o Al-Nassr, depois de apresentar atuações marcantes que o tornaram um dos principais destaques da Roshn Saudi League e o recolocaram no centro das atenções após anos de oscilação de nível e de múltiplas experiências que não lhe deram a estabilidade necessária.

Do Al-Nassr a Portugal: a confiança se renova

E o impacto de Jesus não se limitou ao Al-Nassr, mas se estendeu à seleção portuguesa, depois que ele continuou contando com Félix como titular, dando-lhe uma nova oportunidade de provar as suas capacidades em nível internacional, aproveitando o bom momento técnico que o jogador vive sob o seu comando.

E os gols de Félix nas partidas contra País de Gales e Noruega vieram para refletir a dimensão da confiança mútua entre os dois e confirmar que o jogador se tornou uma peça fundamental nos planos do treinador, depois de recuperar a sua capacidade de influenciar diante do gol e oferecer soluções ofensivas nas situações difíceis.

E a relação entre Jesus e Félix parece diferente das experiências anteriores do jogador, já que o treinador conseguiu lidar com o seu potencial de uma forma que se adequa às suas características técnicas, dando-lhe o papel que o ajuda a explorar o seu talento, em vez de dispersá-lo entre múltiplas funções.

A linguagem dos números revela o segredo da relação

E, ao observar os números, fica clara a dimensão do impacto que Jorge Jesus deixou na carreira de João Félix, já que o treinador português é o que mais contribuiu para os gols do jogador ao longo da sua trajetória, depois de, sob o seu comando, ele ter marcado 21 gols e dado 26 assistências, seja com o Al-Nassr ou com a seleção portuguesa.

E esse saldo reflete a dimensão da sintonia entre os dois, depois que Félix encontrou com Jesus o ambiente técnico que o ajuda a se movimentar com maior liberdade, aproximar-se do gol e explorar as suas capacidades para marcar e criar oportunidades.

E, no fim, a história de Félix com Jesus parece um modelo de jogador que possui talento, mas que precisa do treinador capaz de aproveitá-lo da forma adequada. A relação entre os dois não deu ao Menino de Ouro apenas confiança, mas também o ajudou a recuperar o seu brilho, tornando-o uma das principais armas ofensivas com que Jesus conta no Al-Nassr e em Portugal.