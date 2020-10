João Félix: dois gols, linda bicicleta e um jogo à altura das cobranças. E de seu preço

O português assumiu o protagonismo no Atlético de Madrid contra o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões

Que jogo fez João Félix na vitória do sobre o , pela Liga dos Campeões. Mesmo com Luis Suárez na equipe, o português assumiu protagonismo que tanto lhe era cobrado comandando o ataque do time de Diego Simeone - fez dois dos três gol e teve boas chances, inclusive uma de bicicleta.

Antes de completar 20 anos de idade, João Félix, jovem revelação do Benfica , viu o Atlético de Madrid desembolsar € 126 milhões (R$ 543 milhões na cotação da época, R$ 822 milhões hoje em dia) para tê-lo em seu elenco. Muito novo, o atacante não correspondeu logo à expectativa - e ao investimento -, principalmente a dos torcedores, e já estava começando a dever .

Mas o jogo desta terça-feira (27), contra o RB Salzburg, na Champions League, pode ser um bom ponto de partida para a virada do português . Foram dois gols, uma bike, boas chances e um dos melhores jogos desde que ele chegou na .

Logo aos 13 minutos de jogo, com o placar ainda em 0x0, o atacante recebeu um cruzamento de Hector Herrera em da marca do pênalti, mandou de bicicleta em direção ao gol de Cican Stanković. A bola acabou estourando na trave, mas a jogada do que poderia ter sido um gol digno de Prêmio Puskas, foi um prenúncio do que vinha pela frente.

Joao Felix is the most unlucky player of the century. This would have been one of the best goals of the century. Kid can’t catch a break wow 😪😪 pic.twitter.com/R4PPSPuZYk — Tommy Rose Portuguesa🇵🇹 (@PortugalFPF) October 27, 2020

Depois de abrir o placar em casa, o Atlético viu o Salzburg fazer dois e virar o jogo. Mas na noite inspirada, João Félix deixou dois dele para colocar a equipe colchonera na frente e dar os três pontos.

O primeiro dos dois tentos do atacante veio de uma ótima jogada do Atlético, ele recebe na área, passando pela marcação e ajeita para empurrar para a rede e empatar o placar em Madrid. No segundo, na sobra da cobrança do escanteio, ele recebe o cruzamento, mata e gira batendo para fechar o placar.

Além das duas que converteu e da bike, o português ainda teve mais um ótima chance em uma parede feita por Suárez, que o deixou condição para o chute, que acabou perdendo.

A boa partida veio quando as cobranças por um melhor desempenho aumentavam para o garoto, que está prestes a fazer 21 anos. O próprio atacante admitiu após o jogo que sua adaptação foi longa, mas que agora ele está à vontade no wanda Metropolitano e com a camisa colchonera.

"Foi um bom jogo da minha parte e de todo o time. Quando você tenta desfrutar ao máximo as coisas acabam saindo melhor. Tentei ser feliz em campo hoje e deu certo. Eu me sinto mais entrosado', disse em entrevista após a partida.

A vitória foi importante para manter o Atlético de Madrid vivo na briga pelas primeiras posições do Grupo A depois da goleada sofrida para o de Munique na estreia, os três pontos o asseguraram na segunda colocação. O próximo compromisso será pela , contra o Osasuna, antes de ir à Moscou para o próximo duelo da Champions.