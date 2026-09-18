Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, falou sobre sua decisão de convocar Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, para a lista da "Brasil da Europa", visando disputar as partidas da primeira e da segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

Jesus se prepara para comandar a seleção portuguesa pela primeira vez, após assumir o cargo no lugar do espanhol Roberto Martínez, iniciando sua nova missão com a convocação de um grupo dos principais nomes da seleção, com destaque para Ronaldo, que ainda mantém seu lugar entre os jogadores do time apesar da idade avançada.

O treinador português afirmou que a escolha de Ronaldo não foi baseada apenas em seu histórico, ressaltando que o desempenho do jogador nos treinos e nas partidas será o fator determinante para definir sua participação com a seleção na próxima etapa.

Jesus disse, durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, após o anúncio da lista da seleção portuguesa: "Se ele for jogar, vai cumprir seu papel. O que importa é seu desempenho".

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O treinador português acrescentou, explicando sua filosofia em relação a Ronaldo: "O passado não conta, mas seu histórico completo é levado em consideração; porém, é o desempenho que vai determinar, para ele como para todos, as decisões que devo tomar nas partidas e nos treinos".

E prosseguiu: "Voltando ao Cris, ele é um jogador como todos os outros. Se seu nível estiver bom, vai jogar; e se não estiver, não vai jogar. É assim que trato a todos".

Ao mesmo tempo, Jesus ressaltou que Ronaldo tem um lugar especial por causa de sua trajetória excepcional, mas esclareceu que isso não lhe dará vantagem quando se trata de suas decisões técnicas dentro da seleção.

Disse ele: "O Cris tem um lugar diferente? Sim. A carreira dele é diferente, e ele tem 5 Bolas de Ouro. Mas isso influencia minhas decisões? Não, não influencia em absoluto".

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Jesus concluiu sua fala sobre o capitão do Al-Nassr dizendo: "Mas ele é diferente dos outros? Sim, ele é diferente", em referência à posição histórica que Ronaldo ocupa dentro do futebol português e mundial, ao mesmo tempo em que reafirmou que a participação com a seleção continuará atrelada ao nível que o jogador apresentar.

A fala do novo treinador de Portugal não se limitou a Ronaldo, já que ele apontou a presença de 13 jogadores na lista com os quais já havia trabalhado, considerando que seu conhecimento prévio de vários integrantes da seleção representa um fator favorável no início de sua missão, especialmente porque ainda não conta com um grupo-base totalmente estável.

Jesus completou suas declarações: "E isso me ajuda, porque não tenho uma base ou um grupo principal pronto. A seleção vai começar a jogar e, por isso, dentro dessa orientação, houve uma série de jogadores que foram importantes para mim na minha decisão e na minha escolha".

Sobre o gol de número 1000, Jesus disse: "Acredito que a possibilidade de Ronaldo alcançar esse feito será com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e não com Portugal".