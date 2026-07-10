Jesus põe fim à polêmica sobre Ronaldo... e revela a verdade sobre sua desavença com Bernardo Silva

Georgi Jesus falou pela primeira vez à imprensa após assumir oficialmente o cargo de técnico da seleção portuguesa, sucedendo a Roberto Martínez, logo após a eliminação dos companheiros do astro Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo nas oitavas de final, às mãos da Espanha.

Jesus abriu a coletiva de imprensa de apresentação, realizada nesta sexta-feira, agradecendo ao presidente da Federação por lhe ter dado a oportunidade de comandar uma das melhores seleções do mundo, expressando seu enorme orgulho por ser português e assumir agora a responsabilidade de treinar uma seleção que representa 11 milhões de cidadãos.

Sobre suas expectativas e o estilo de jogo que todos aguardam, Jesus disse, segundo o jornal português “Record”: “Todos querem saber como vamos jogar. Viemos hoje para vencer e, com a qualidade que temos, podemos acreditar na nossa capacidade de desenvolver os jogadores e a seleção”.

Quando questionado se esse desafio é o maior de sua carreira e como lidará com o processo de seleção dos jogadores, Jesus enfatizou que a única diferença é o fator tempo, afirmando: “Há uma tendência de dizer que o técnico da seleção é diferente do técnico de clube, e isso não é verdade. A única diferença está na maneira de agir, pois não há muito tempo. O futebol não é uma ciência exata, mas é uma ciência. Eu me preparei muito para esse desafio, e não será diferente de trabalhar com clubes”.

Sobre como lida com a enorme pressão associada à necessidade de vitórias constantes, o experiente técnico minimizou o impacto dessa questão, expressando grande confiança em sua capacidade atual, ao afirmar: “Estou acostumado à pressão e gosto dela. Tenho boas condições de trabalho, e esse lema combina comigo. Tenho 71 anos, mas me sinto como se tivesse 50, pois estou com boa saúde e treino diariamente. Será um desafio difícil, mas acredito que vamos vencer.”

Ao responder à pergunta mais esperada sobre se ele havia entrado em contato com Cristiano Ronaldo e sobre o papel esperado do grande astro nesta nova etapa, Jesus esclareceu a situação com clareza, dizendo: “Ainda não conversei com o Chris, mas ele nunca será um problema para a seleção nem para mim. Quanto à polêmica que surgiu, cada um tem o direito de ter sua própria opinião. Vou conversar com o Chris e com cada jogador individualmente. O Chris é um ícone de Portugal e tive a grande honra de trabalhar com ele anteriormente; trabalhar com ele é muito fácil. Ele só precisa entender os limites de suas capacidades e os limites de minhas atribuições, mas preciso conversar com ele primeiro para saber o que ele quer fazer. Ele sempre me disse que quer encerrar a carreira no Al-Nassr, e agora resta ver o que será melhor para ele.”

Quanto à necessidade da seleção portuguesa de se reestruturar e passar por uma mudança abrangente em seu elenco após os recentes fracassos, e sobre a natureza dos jogadores que não aceitam a derrota, Jesus negou, apresentando números e estatísticas: “Quanto ao Chris, ele disputou 31 das 50 partidas no ano passado; eu o substituí 16 vezes e não houve nenhum problema.”

E acrescentou: “Quanto à pergunta, não vou perder nenhum desses jogadores, a menos que ele se lesione. Tenho uma grande vantagem aqui, pois 12 dos jogadores convocados para a Copa do Mundo já trabalharam comigo. Se eu perguntasse aqui qual é a melhor escalação para a seleção, receberia dez respostas diferentes, tamanha a qualidade disponível. A Portugal possui uma qualidade muito alta no setor juvenil, e vou acompanhar isso e me envolver mais nele. Mas o que importa é o presente, e se você me perguntar se precisamos de uma reestruturação, a resposta é não. Há apenas seis jogadores com mais de trinta anos, e dois deles são goleiros. A média de idade é de 28 anos; é uma equipe jovem e não haverá problemas nesse aspecto.”

Quando questionado sobre como lidar com as estrelas e os jogadores com muito ego no vestiário, e se ele seria capaz de deixar os melhores jogadores da Europa no banco de reservas, Jesus respondeu com firmeza: “Não tenho a menor dúvida disso. O ego existe em todo time. E eu lhes digo: trabalhar com quem se acha um grande jogador é muito mais difícil do que trabalhar com jogadores realmente bons. Estamos aqui para conquistar títulos, e todos terão que pagar o preço por isso.”

Ao abordar o passado e falar sobre a braçadeira de capitão e sobre possíveis desentendimentos antigos com o astro Bernardo Silva, o técnico esclareceu a situação, dizendo: “Quanto aos líderes, há cinco jogadores: Chris, Bernardo, Bruno, Robben e Diogo, e não sei qual é a hierarquia no momento. Normalmente, não acho que a antiguidade influencie a liderança, pois ser capitão é muito mais do que isso. Quanto ao Bernardo, em 2013 ele era apenas um garoto que estava começando sua trajetória, tinha muita confiança em si mesmo e queria se tornar um grande jogador. O que se dizia na época era muito mais do que realmente acontecia nos treinos; dizia-se que eu queria escalá-lo como lateral-esquerdo, e, na verdade, Djuričić se lesionou e eu iria colocá-lo nessa posição, o que Pep Guardiola fez com ele mais tarde, então não há problema algum.”

No final da coletiva, em resposta a uma pergunta sobre sua avaliação do desempenho de Portugal na Copa do Mundo e se o público verá jovens talentos como Mora ou Kenda nos próximos quatro anos, Jesus elogiou os talentos portugueses e revelou um conselho inusitado que deu ao astro brasileiro Neymar: “A Portugal possui uma qualidade muito elevada na formação de novos jogadores; é o Brasil da Europa — basta chutar uma pedra que sai um jogador. A média de idade da nossa seleção é de 28 anos, e isso não é um obstáculo; o mais importante é o talento; e se houver um jogador de 17 ou 18 anos com qualidade para integrar a equipe, ele certamente será convocado.”

E completou: “Entre os 12 jogadores que estão aqui e com quem já trabalhei anteriormente, fui eu quem os colocou em campo pela primeira vez, como Rafael Leão, Bernardo e Cancelo. Sim, Bernardo jogou comigo aos 17 anos na Copa de Portugal. A idade não importa, vejam o Cristiano; comigo, ele corria 8 quilômetros por partida, a velocidades superiores a 25 km/h, e jogava quando eu achava necessário; às vezes, eu nem o colocava no banco de reservas. Quanto à primeira pergunta sobre a avaliação do desempenho ou a utilização de Cristiano, são as circunstâncias da partida que determinam; e, quer ele deva jogar ou não, eu já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, mas não vou treinar o terceiro, e já disse ao Neymar anteriormente: “Aposente-se”.