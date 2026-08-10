Jesus concorda em se transferir para o Campeonato Italiano

O brasileiro Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, concordou com a ideia de se transferir para o Campeonato Italiano.

O site Football Italia, citando alguns relatos, afirmou que Jesus não se opõe a jogar pelo Napoli neste verão, sabendo-se que seu contrato com o Arsenal termina no verão de 2027.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" esclareceu que o Napoli aguarda a venda de Romelu Lukaku, e de um da dupla Lukka ou Lang, antes de apresentar uma proposta oficial ao Arsenal para a contratação de Jesus.

A operação de contratação de Gabriel Jesus está diretamente ligada ao destino de Romelu Lukaku, que chegou a um acordo com o Fenerbahçe.

Ainda há uma grande diferença na avaliação financeira do jogador belga, mas o Napoli parece disposto a abrir mão do valor de 12 milhões de euros que pediu inicialmente, com a condição de que a proposta fique entre 7 e 8 milhões, incluindo as bonificações.

Chama a atenção que o clube turco também é apontado como um dos interessados na contratação de Gabriel Jesus e, portanto, a venda de Lukaku ao Fenerbahçe daria ao Napoli um benefício duplo.

Já Jesus, por sua vez, está bastante entusiasmado com a ideia de se transferir para a Itália e colocou o Campeonato Italiano no topo da sua lista de desejos.

Os contatos iniciais com o Napoli remontam ao início de junho passado, e consistiram em uma consulta preliminar, além de uma forma de comunicar ao jogador que o Napoli o tornaria seu principal alvo assim que as vendas necessárias fossem concretizadas.