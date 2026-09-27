Jesus: Bruno Fernandes joga pelo Manchester United lesionado

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, deixou de fora o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, da partida de seu país contra a Noruega pela Liga das Nações da Europa neste domingo.
O jogador de 32 anos foi substituído nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales na última quinta-feira, em Lisboa, e o técnico Jesus confirmou que ele não vai atuar em Oslo.
O treinador de Portugal afirmou que Bruno Fernandes jogou sentindo dores nas últimas partidas com o United, segundo o jornal "Daily Mail".
Jesus declarou: "No jogo contra o País de Gales, entramos em campo com todos os jogadores disponíveis, mas Bruno Fernandes saiu lesionado, com um problema complicado".
E acrescentou: "Bruno disse que vinha sentindo essa dor havia cerca de três jogos, e esse foi um dos fatores que o impediram de estar no seu nível habitual contra o País de Gales".
E continuou: "Ele foi meu jogador, e eu o conheço bem. Já conversei com ele. Prefiro não arriscá-lo nesta partida e que ele esteja pronto e em boas condições físicas para o jogo contra a Dinamarca (em Copenhague, na quinta-feira)".
Fernandes disputou os 90 minutos em todas as cinco partidas da Premier League que o United fez até agora nesta temporada, além da vitória por 4 a 0 sobre o Sabah pela Liga dos Campeões da Europa.
Ele também entrou como substituto na tentativa de salvar sua equipe depois que desperdiçaram uma vantagem de dois gols em casa diante do Brighton pela Copa Carabao.
O Manchester United volta a competir no sábado, dia 10 de outubro, em casa diante do Tottenham. A equipe teve um início frustrante de temporada sob o comando de Michael Carrick, com sua única vitória na Premier League conquistada sobre o Ipswich, na qual precisou de um hat-trick de Fernandes para alcançar o triunfo por 5 a 2.