Jan Vertonghen poderá integrar a seleção para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. O ex-jogador do Ajax estava em estágio na Federação Belga de Futebol desde janeiro, e a entidade acaba de prorrogar o período de estágio de Vertonghen.
Vertonghen está cursando o programa Master for International Players na UEFA e, antes disso, realizou um estágio na KBVB.
Como o ex-jogador de 38 anos prorrogou seu estágio até o final de maio, parece que pode surgir uma função para ele durante a Copa do Mundo.
No centro de treinamento nacional da KBVB em Tubize, Vertonghen acompanhou o diretor técnico Vincent Mannaert nos últimos meses.
Mannaert o integrou nas políticas, na organização e na tomada de decisões da federação belga.
O jornal Het Laatste Nieuws soube rapidamente que o estágio, que terminava no final de março, seria prorrogado. Nos próximos meses, Vertonghen deverá aprofundar-se ainda mais em uma função dentro da KBVB.
Além disso, está sendo avaliado se Vertonghen poderia desempenhar alguma função durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Por enquanto, não está claro qual função ele poderia assumir lá.