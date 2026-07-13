Jamiro Monteiro, jogador que disputou a Copa do Mundo, é transferido dentro da Eredivisie

Jamiro Monteiro é jogador do NEC. O clube de Nijmegen anunciou a contratação por meio de seus canais oficiais. O meio-campista de 32 anos estava sem clube após o término de seu contrato com o PEC Zwolle. Monteiro assinou em Nijmegen um contrato válido até meados de 2028.

“Jamiro traz consigo muita experiência, tanto da Eredivisie quanto do exterior e em nível internacional”, afirmou Carlos Aalbers, diretor técnico do NEC. “Ele joga com alta intensidade e, por isso, se encaixa bem no estilo de jogo do NEC.”

Na manhã desta segunda-feira, o jornalista Mounir Boualin já havia informado que o NEC estava perto de contratar Monteiro. Agora, portanto, há um acordo definitivo com o meio-campista, que passará a usar a camisa número 35.

Monteiro, nascido em Roterdã, defendeu o PEC por duas temporadas. Nesse período, disputou 52 partidas, marcando cinco gols e dando cinco assistências.

O meio-campista, muito cobiçado pelo NEC, também jogou, ao longo de sua carreira, pelo SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San Jose Earthquakes e Gaziantepspor.

Monteiro chamou a atenção na Copa do Mundo ao chegar às oitavas de final com Cabo Verde. O meio-campista foi titular contra a Espanha (0 a 0), o Uruguai (2 a 2), a Arábia Saudita (0 a 0) e a Argentina (derrota por 3 a 2). Os argentinos precisaram da prorrogação para chegar às oitavas de final.

O NEC já havia reforçado o elenco anteriormente com Perr Schuurs, Kaj Sierhuis, Adam Tahaui e Tobias Storm. Kodai Sano, entre outros, deixa o NEC neste verão: ele está a caminho do TSG Hoffenheim.