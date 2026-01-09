Jaguar x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Jaguar e Sport se enfrentam neste sábado (10), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela FPF Betnacional (YouTube) e Canal GOAT (Streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Jaguar entra na competição buscando surpreender desde a estreia. A equipe chega com a motivação de estrear bem diante de um adversário tradicional e quer somar pontos importantes logo no início da fase classificatória.

Do outro lado, o Sport aparece como um dos grandes favoritos ao título estadual, mesmo com a ideia de utilizar peças mais jovens ou opções alternativas na fase inicial para dar rodagem ao elenco. O Leão da Ilha quer começar o estadual com o pé direito e impor seu futebol diante de uma equipe inferior.

No ano passado as equipes se enfrentaram com o Sport saindo vitorioso por 4 a 1, mas desta vez, o Jaguar promete fazer jogo duro para conseguir pontuar no início da competição.

Jaguar: Sem escalação divulgada.

Sport: Sem escalação divulgada.

Desfalques

Jaguar

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis