"Já não sei mais o que dizer sobre Messi", exalta Valverde

Craque argentino teve atuação de gala na goleada sobre o Levante, nesta tarde (16)

O ET teve atuação de ET neste domingo (16). Com três gols e duas assistências, Lionel Messi teve uma exibição absurda na goleada do Barcelona sobre o Levante, por 5 a 0, que fez o Barça abrir três pontos de vantagem para Sevilla e Atlético de Madrid na liderança de La Liga.

Com o desempenho, Messi se isolou como artilheiro e líder de assistências da competição, e o técnico blaugrana Ernesto Valverde se rendeu ao gênio argentino, confessando não saber nem mais o que dizer sobre o craque.

"Não sei... É a pergunta mais repetida e já não sei o que dizer. Me encantaria pensar em algo diferente cada dia... Ele nos faz jogar, dá assistências, torna o jogo claro, marca gols... Nós temos sorte de tê-lo no nosso time, precisamos desfrutar dele", exaltou Valverde em entrevista coletiva.