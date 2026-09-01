O clube da Premier League Fulham está, ao que tudo indica, prestes a contratar no Deadline Day o meio-campista Manuel Angel, do Real Madrid. A informação é tanto de The Athletic quanto do especialista em transferências Fabrizio Romano.

Segundo a reportagem, os dois clubes chegaram a um acordo pela transferência do jogador de 22 anos, que faz parte do elenco do Castilla, a equipe B do Real Madrid. Os Merengues garantem, de acordo com a informação, 50 por cento de uma futura venda e um matching right.

Enquanto isso, Angel já está em Londres para realizar exames médicos, onde voltará a trabalhar com seu antigo mentor, Alvaro Arbeloa. Foi o espanhol, inclusive, quem ajudou o meio-campista a fazer sua estreia profissional pelos Blancos na temporada passada.

Angel será, assim, o terceiro jogador, depois do atacante Gonzalo Garcia e do meio-campista Cesar Palacios, a seguir seu ex-treinador de Madri para Londres, ao Fulham.