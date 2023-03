Ituano x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela última rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos distintos, Ituano e Santos duelam na tarde deste domingo (5), no estádio Novelli Júnior, às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Terceiro colocado o grupo C com 9 pontos, o Ituano entra em campo precisando de uma vitória para garantir a sua permanência na primeira divisão do estadual, além de ter a possibilidade de ir às quartas de final, para isso, o São Bento teria que perder do RB Bragantino. Caso perca ou empate, o Rubro-Negro terá que torcer por tropeços de Ferroviária e Portuguesa para se manter na elite do estadual.

Já o Santos é o terceiro colocado do grupo A 13 pontos, e tem a necessidade de ganhar, além de ter que torcer por um tropeço do Botafogo-SP contra o São Paulo para avançar na segunda posição da chave. Marcos Leonardo, suspenso, é desfalque certo, enquanto Ângelo, com problema físico, virou dúvida para Odair Hellmann.

Prováveis escalações

Escalação do Ituano: .

Escalação do Santos: João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Lucas Pires; Dodi, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Lucas Barbosa (Ângelo), Rwan Seco e Mendoza.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Santos

Marcos Leonardo está suspenso.

Quando é?