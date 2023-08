Ituano x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Criciúma se enfrentam na tarde deste sábado (19), às 17h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em 14º lugar com 26 pontos, o Ituano vem de um empate no jogo passado. O Rubro-Negro terá o apoio de sua torcida para voltar a vencer na competição e, assim, se manter distante da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Criciúma é o quarto colocado, com 4q pontos, e ganhou a partida anterior. A equipe catarinense busca um novo triunfo para continuar dentro do G-4.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino, Iury, Marcel, Claudinho, Mário Sérgio, José Aldo, Rafael Carvalheira, Yann Rolim, Matheus Cadorini, Wesley e Hélio Borges.

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes, Rômulo, Arilson, Fellipe Mateus, Eder, Fabinho e Vizeu.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

