Ituano x Avaí ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Novelli Júnior, o Ituano encara o Avaí na noite deste sábado (22), às 18h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Há três jogos sem vencer, o Ituano estacionou na 14ª posição, com 20 pontos, mas está mais perto da zona de rebaixamento. Por isso, o Rubro-Negro conta com o apoio de sua torcida para voltar a ganhar no campeonato.

Do outro lado, o Avaí ganhou na rodada passada e está em 19º lugar, com 13 pontos. A equipe catarinense agora busca um novo triunfo para continuar firme na luta contra o rebaixamento. O time segue com o departamento médico cheio, enquanto Dentinho cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Iury; José Aldo, Marthã (Lucas Siqueira) e Rafael Carvalheira; Hélio Borges, Felipe Saraiva e Paulo Victor.

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva e Cortez; Wellington, Jean Cléber e Rafael Gava; Felipinho, Pottker e Denilson.

Desfalques

Ituano

Thiaguinho, José Carlos, Eduardo Person, Viniegra, Neto Berola, Bruno Xavier, Jonathan Silva e Madison estão todos lesionados.

Avaí

Wellington Nascimento, Didi, Guilherme Santos, Thiago Rosa e Douglas Júlio César, Alan Costa, Otávio e Kazu estão no departamento médico, enquanto Dentinho cumpre suspensão.

Quando é?