Itália, Kean: “Ainda bem que o gol saiu. A torcida nos deu muita força”

O gol de Moise Kean selou a vitória da Itália sobre a Irlanda do Norte, levando os Azzurri à final da repescagem para a Copa do Mundo. O atacante, que marcou o segundo gol após o 1 a 0 de Tonali, falou aos microfones da RAI ao final da partida.
A IMPORTÂNCIA DO GOL - “Tínhamos que manter a cabeça fria. Agora focamos na segunda partida, que é muito mais importante. Essa vitória nos dá força para seguir em frente. O importante é seguir em frente, mesmo que cometamos erros. Ainda bem que o gol saiu”.
O PÚBLICO - “Ele nos deu o impulso, era o que precisávamos. Esta noite nos anima, somos um ótimo grupo e encaramos a final com confiança. Nos damos muito bem e damos 100% uns pelos outros”.