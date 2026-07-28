Itália age rapidamente após novela com Pirlo e Maldini e já tem técnico da seleção definido

A Itália nomeou um novo técnico da seleção, informou Fabrizio Romano nesta terça-feira. Roberto Mancini, que venceu a Eurocopa com a Itália em 2021, terá a missão de levar o país à Euro.

A notícia chega um dia depois de Andrea Pirlo, no último momento, acabar não se tornando técnico da seleção. O diretor técnico Paolo Maldini havia chegado a um acordo com o ex-meio-campista, mas o presidente Giovanni Malagò desistiu da decisão.

Isso porque Pirlo aparece em um comercial de uma empresa russa de apostas. Malagò considerou isso inaceitável e decidiu não seguir com o ex-treinador de clubes como a Juventus.

Maldini ficou furioso e teve a sensação de que sua autoridade estava sendo minada. Na segunda-feira, decidiu imediatamente deixar suas funções, o que fez com que tivesse permanecido apenas 16 dias no cargo na federação.

Nesta terça-feira, a Itália decidiu nomear Claudio Ranieri como sucessor de Maldini. Ele chegou muito rapidamente a um acordo com Mancini, que agora inicia sua segunda passagem como técnico da seleção.

Mancini terá de recolocar a Itália em evidência. O país do sul da Europa ficou fora de três Copas do Mundo consecutivas.