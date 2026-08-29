O jogador de 18 anos entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo com o placar em 2 a 0 no lugar de Konstantinos Karetsas. No entanto, o italiano não teve muito tempo para mostrar seu talento. Apenas dois minutos e meio após entrar, ele chegou atrasado em uma dividida com Albert Grönbaek e acertou o tornozelo do jogador do Hamburgo com a perna esticada. O árbitro Felix Zwayer não hesitou por muito tempo e mostrou corretamente o cartão vermelho ao jovem.

A frustração dele depois também explodiu fora do gramado. O jogador de ataque arremessou uma garrafa várias vezes contra uma parede nos corredores internos do estádio. Uma delas atingiu justamente o escudo do BVB em cheio. Entre os torcedores do Dortmund, essa cena certamente não deve ter sido bem recebida.

Anton sai em defesa de Inacio; Matthäus critica cena do BVB

Após o apito final, o capitão Waldemar Anton ainda assim mostrou compreensão pelo companheiro em entrevista à Sky. "Isso são emoções, meu Deus. Faz parte. Não acho que ele tenha feito isso dessa forma. Fica ruim, mas são as emoções que saem de dentro da pessoa. Eu prefiro um jogador assim, que fica bravo, do que alguém que não se importa." O recordista de jogos pela seleção Lothar Matthäus discordou e criticou: "Eu acho isso ainda pior do que a falta. No fim, é o escudo, e isso não pode acontecer."

Sobre a falta em si, Anton disse: "Claro que foi uma ação brutal. Ele é um jogador jovem e entrou muito motivado. Já começa um pouco antes, mais à frente. No segundo tempo, ficamos um pouco imprecisos. É claro que é irritante para o garoto, porque ele tem qualidades enormes. Receber um cartão vermelho desses é extremamente amargo."

Depois, Inacio também recebeu apoio do técnico Niko Kovac. O treinador do BVB não quis responsabilizar seu jogador pela ação. "Ele chegou atrasado, por isso não precisava ser expulso. Ele o acerta, pode dar. Acabei de chegar ao vestiário agora. O garoto estava lá chorando. Dá para imaginar como o garoto se sentiu. Primeiro cartão vermelho aqui como profissional da Bundesliga neste estádio. Certamente não ajudou a equipe. Vocês podem imaginar o que se passa na cabeça de um garoto assim."

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Questionado sobre o que disse ao seu pupilo em seguida, Kovac respondeu: "A vida continua. Ninguém faz isso de propósito. Ele precisa aprender com isso. É isso que nós queremos. O garoto está emocionalmente envolvido."

Para Inacio, foi apenas o segundo jogo oficial da temporada atual. O jogador de ataque já havia atuado na Supercopa contra o Bayern de Munique (1 a 2). O italiano fez sua estreia no time principal na temporada passada, antes de subir em definitivo da equipe reserva para o elenco profissional no verão.

No entanto, a expulsão de Inacio não foi o único gosto amargo para o BVB no sábado. Na vitória na liga, o reforço estrela Giannis Konstantelias, que marcou o gol do 2 a 0, também talvez tenha precisado ser substituído com uma grave lesão no joelho. Já na terça-feira, o BVB tem o próximo compromisso: enfrenta o Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club na primeira fase da Copa da Alemanha.