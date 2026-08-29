O jogador de 18 anos entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo com o placar em 2 a 0 no lugar de Konstantinos Karetsas. No entanto, o italiano não teve muito tempo para mostrar seu talento. Apenas dois minutos e meio depois de entrar, ele chegou atrasado em uma dividida com Albert Grönbaek e acertou o tornozelo do jogador do Hamburgo com a perna esticada. O árbitro Felix Zwayer não hesitou por muito tempo e mostrou corretamente o cartão vermelho ao jovem.

A frustração dele depois também explodiu fora do gramado. Nos bastidores, o jogador de ataque arremessou uma garrafa várias vezes contra uma parede. Uma delas acertou em cheio, justamente, o escudo do BVB. Entre os torcedores do Dortmund, essa cena certamente não deve ter sido bem recebida.

Anton sai em defesa de Inacio; Matthäus critica cena do BVB

Após o apito final, o capitão Waldemar Anton demonstrou compreensão pelo companheiro em entrevista à Sky. "São emoções, meu Deus. Isso faz parte. Não acho que ele tenha feito isso dessa forma. Fica ruim, mas são as emoções que saem de dentro da gente. Eu prefiro um jogador assim, que fica bravo, do que um que não se importa." O recordista de jogos pela seleção, Lothar Matthäus, discordou e criticou: "Acho isso ainda pior do que a falta. No fim das contas, é o escudo, e isso não pode acontecer."

Sobre a falta em si, Anton disse: "Claro que foi uma ação brutal. Ele é um jogador jovem e entrou muito motivado. Já começa um pouco antes. No segundo tempo, ficamos um pouco imprecisos. Claro que é irritante para o garoto, porque ele tem qualidades enormes. Levar um cartão vermelho assim é extremamente amargo."

Inacio também recebeu apoio do técnico Niko Kovac em seguida. O treinador do BVB não quis fazer reprovação ao seu jogador pela jogada. "Ele chegou atrasado, mas não precisava ser expulso. Ele acerta o adversário, dá para marcar. Acabei de chegar ao vestiário agora. O garoto estava lá chorando. Dá para imaginar como ele se sentiu. Primeiro cartão vermelho aqui como profissional da Bundesliga neste estádio. Certamente não ajudou a equipe. Dá para imaginar o que se passa na cabeça de um garoto."

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Questionado sobre o que disse ao seu comandado depois disso, Kovac respondeu: "A vida segue. Ninguém faz isso de propósito. Ele precisa aprender com isso. É isso que nós queremos. O garoto vive isso com emoção."

Para Inacio, foi apenas o segundo jogo oficial da temporada atual. O jogador de ataque já havia atuado na Supercopa contra o Bayern de Munique (1 a 2). O italiano havia feito sua estreia no time profissional na temporada passada, antes de ser promovido definitivamente da equipe reserva ao elenco principal no verão.

A expulsão de Inacio, porém, não foi o único gosto amargo para o BVB neste sábado. No triunfo pela liga, o reforço estrela Giannis Konstantelias, que marcou o gol do 2 a 0, também precisou ser substituído, possivelmente com uma grave lesão no joelho. Já na terça-feira, o BVB tem o próximo compromisso: encara o Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club na primeira rodada da Copa da Alemanha.